Девушка также призналась, что больше всего ее разочаровало в проекте.

Экс-участница романтического шоу "Холостяк-13" с Александром "Тереном" Будько - ведущая Маричка Довбенко - рассказала о сложных последствиях после участия в реалити.

В частности, девушка призналась, что после того, как она покинула проект на первой вечеринке, у нее началось расстройство пищевого поведения.

"Я очень сильно переедала... Я за два месяца набрала 8 килограммов. И сейчас дальше у меня эта проблема. Я переедаю. Это компульсивное переедание и булимия, когда ты просто еду употребляешь, чтобы эмоции свои как-то унять", - призналась ведущая в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Она также отметила, что сейчас пытается работать над этой проблемой, однако, по словам девушки, она не жалеет об участии в шоу. Маричка называет это уроком на всю жизнь, но имеет свои три разочарования после участия в реалити:

"Я разочаровалась в самом "холостяке". Если говорить о его искренности, то там я его не видела и не почувствовала. Второе - это отношение команды к девушкам. Оно как к материалу - тебя используют. Пока ты не подписал этот контракт - тебя носят на руках. Потом это отношение меняется. И третье разочарование - я думала, что будут поднимать в этом сезоне какую-то важную общественную тематику, будет акцент на войне, ветеранской политике, инклюзивности, а на этом не был акцент сделан. А я шла с такими месседжами".

К слову, сейчас на проекте осталось 2 участницы, которые продолжают бороться за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько: волонтер Инна и эзотерик Анастасия.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-13" рассказала о чувствах к Терену.

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