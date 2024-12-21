Алина Моисеенко отметила, что плакала.

Экс-участница "Холостяка" Алина Моисеенко, которая покинула шоу в седьмом выпуске призналась, что не считает решение Терена ошибочным. Оказывается, девушка еще до Церемонии роз чувствовала, что ее история любви с "Холостяком" завершается. Об этом Алина рассказала в интервью РБК-Украина.

"Я даже сказала, что надеюсь, что в случае, если это не моя история, то я поеду именно сегодня. Потому что если он уже не планирует меня выбирать, я бы очень не хотела продолжения", - призналась Алина.

Видео дня

Девушка объяснила, что самым болезненным для нее было бы покинуть проект после знакомства с родителями.

Интересно, что зрители бурно обсуждают решение Терена, называя его ошибочным и несправедливым. По их мнению, Александр не должен был отпускать Алину. Однако сама девушка имеет другое мнение.

"Я считаю, что все к лучшему, если он реально чувствовал, что у него в сердце другая женщина, то лучше отпустить меня на этом моменте. Конечно, мне было больно, это вызвало слезы. Но я все в жизни воспринимаю как опыт, даже если он болезненный", - прокомментировала Алина.

Стоит отметить, что Алина Моисеенко запомнилась зрителям своей искренностью, сдержанностью и глубиной. Она не скрывала своих эмоций, но одновременно демонстрировала выдержку и понимание.

Напомним, в восьмом выпуске "Холостяка" состоялось знакомство с родителями девушек. После этого Терен принял решение попрощаться с Юстиной. Таким образом, в финале проекта за сердце главного героя будут соревноваться Инна и Анастасия.

Вас также могут заинтересовать новости: