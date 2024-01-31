Конкурс пройдет в мае в Мальме.

В мае этого года состоится ежегодный музыкальный конкурс "Евровидение". В двух полуфиналах, 7 и 9 мая, конкурсанты представят свои песни, а 11 мая уже станет известно имя победителя.

В этом году Украина также примет участие в конкурсе. Согласно жеребьевке, представитель нашей страны выступит в первом полуфинале, 7 мая.

Также в первом полуфинале будут зажигать Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Во втором полуфинале свои номера покажут представители Австрии, Мальты, Швейцарии, Греции, Чехии, Израиля, Эстонии, Грузии, Нидерландов, Норвегии и Латвии.

Страны-основательницы - Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Швеция как страна-победитель - выступят уже в финале.

Нацотбор на Евровидение-2024

3 февраля в Украине состоится Нацотбор на Евровидение-2024, во время которого жюри и зрители определят лучшего артиста, который сможет достойно представить нашу страну на конкурсе.

Букмекеры прогнозируют победу Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria. Поклонники конкурса согласны с их мнением. Они считают, что победит именно этот дуэт.

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