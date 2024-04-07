Женщина обратила внимание на один комментарий к публикации в соцсети, и увиденное ее ошеломило.

Многие люди действительно верят, что партнер, с которым был заключен брак - это действительно и есть та самая "вторая половинка" или "родственная душа". Однако реальность показывает, что часто за внешним благополучием могут скрываться довольно неприятные вещи.

Женщина, которая счастливо прожила 10 лет в браке с мужем и родила ему двоих детей, почти случайно выяснила, что ее любимый на самом деле ведет двойную жизнь. Своей историей она поделилась на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что любит просматривать женскую группу в Фейсбуке, где делятся советами и мемами на тему воспитания детей. "Я человек, который любит читать комментарии. К сожалению, я увидела профиль, где была фотография женщины с моим мужем", - рассказывает автор истории.

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Подробно изучая этот профиль в Фейсбуке, женщина пришла к выводу, что ее муж, который якобы часто ездит в командировки, на самом деле имел еще одну параллельную семью - гражданскую жену и ребенка. Также она нашла второй аккаунт своего мужа, в котором он имел совсем другое имя и фамилию, чем на самом деле.

"Я написала ей и была удивлена, что стерва знала, что он женат. Они женаты 2 года, их ребенку примерно 14 месяцев. Хотя технически они не женаты, их брак недействителен", - рассказывает женщина.

Когда вся правда всплыла наружу, мужчина окончательно перебрался жить к своей второй жене, а автор истории была вынуждена подать на развод.

Другие истории о несчастливых отношениях

Как писал УНИАН, один мужчина решил "мотивировать" свою жену похудеть, купив ей платье на несколько размеров меньше, чем она носит. Жена обиделась и отомстила, унизив его мужскую гордость.

Также мы рассказывали о мужчине, который после расставания с девушкой требовал от нее вернуть все его подарки. В конце концов все закончилось судебным приговором.

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