Разная система ценностей разрушила семью.

Проблема семейных ценностей и выбор между потрясающей карьерой и семьей характерен для многих в наше время. Один из пользователей Reddit рассказал об одной из таких историй. Женщина, ориентированная на семью, связала свою жизнь с мужчиной с условием, что они будут жить вместе с ее семьей. Однако впоследствии мужчина решил переехать в большой город, чтобы там построить хорошую карьеру. Это было причиной недоразумений и гнева, и семья впоследствии оказалась над пропастью.

"Я всегда была очень ориентированной на семью. Все в моей большой семье живут поблизости, максимум в часе езды. Я планирую всегда жить рядом со своими родными", - рассказала женщина.

Она добавила, что восемь лет назад начала встречаться с мужем и поставила ему условие, чтобы он переехал к ее родственникам.

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Женщина пожаловалась, что через три года после женитьбы мужчина заявил, что хочет попробовать свои силы в другом городе с лучшими возможностями для работы.

"Я согласна, что возможности работы здесь не очень большие. Но стоимость жизни тоже довольно низкая. А поскольку мы не планируем заводить детей, то зарплаты вполне достаточно для полноценной жизни", - уточнила женщина.

Она напомнила мужу об обещании, что очень разозлило его.

"Он был в ярости из-за того, что я все еще отдаю предпочтение своей семье, а не ему. Он сказал мне, что он мой партнер и, несмотря ни на что другое, я должна отдавать ему приоритет. Я сказала, как сильно его люблю. Он часть моей жизни, а не вся моя жизнь. Я не могу оставить здесь родных", - продолжила женщина, подчеркнув, что мужчина не является единственным важным человеком в ее жизни.

Женщина уточнила, что не хочет переезжать, потому что боится пропустить немало важных семейных дел, ведь ее связь с близкими очень важна.

"Дело не в завязках на фартуке. Речь идет о хороших взрослых отношениях с моей семьей. Речь идет о близости и счастливом времяпрепровождении вместе. Я знаю, что ты хочешь ранить меня за взросление, я полностью независимый человек", - добавила она, уточнив, что повышение зарплаты не стоит того, потому что оно будет сопровождаться значительным повышением стоимости жизни в мегаполисе.

После длительных дискуссий мужчина вообще перестал говорить со своей женой.

Напомним, что специалист по супружеским изменам назвал признаки, на которые стоит обращать внимание, чтобы выявить неверность партнера.

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