Важно не забывать об этих моментах.

"Почему ты до сих пор одна?", "Такая красивая и умная, а мужчины нет рядом" - если вы слышите эти фразы от родственников или знакомых и считаете, что вам просто не везет в любви, то ошибаетесь. Нужно знать причины, почему так происходит. Ниже специалисты назвали главные из них.

1. Завышенные ожидания

Вы можете долго искать идеального принца и просто не замечать мужчин, которые рядом. Если для вас все не такие, вам легко по одному лишь взгляду или слово дать оценку "не подходит", то это значит, что ваши ожидания слишком высоки. Но пока вы не опустите планку - ничего не получится.

2. Страх пережить боль снова

Если у вас был неприятный опыт, когда отношения приносили только боль, разочарование и слезы, то теперь вы можете бояться повторения такой ситуации. Но пока вы не научитесь доверять мужчинам - ничего не изменится. Лучше откровенно поговорите с партнером о своем опыте и не блокируйте развитие новых отношений.

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3. Безынициативность

Шансы найти желаемое, не проявив никакой активности, всегда минимальны. Не стоит бояться первой делать шаг навстречу. Отказ - не самое страшное, что может случиться в жизни. Поэтому действуйте! Если мужчина вам интересен, то не бойтесь хотя бы намекнуть на свою симпатию.

4. Низкая самооценка

Если вы постоянно обесцениваете себя и считаете, что не достойны любви и счастья - это никогда не закончится хэппи-эндом. Ваши негативные мысли о себе подрывают основу здоровых отношений. Учитесь принимать себя и правильно позиционировать себя перед мужчиной.

5. Самовлюбленность

Случается и другая крайность - самовлюбленность. Такие женщины не желают реально смотреть на вещи и считают, что земля должна вращаться вокруг них. Однако пока вы не научитесь проявлять гибкость и готовность договариваться - ничего не получится. Любовь - это не только счастье и гармония, а также умение пойти друг другу навстречу.

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