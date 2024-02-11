Обязательно обратите внимание на эти "красные флаги" во время свидания.

Я работал барменом и в ресторанах с 16 лет, обслуживал бары, пабы, рестораны и свадьбы. Сейчас мне 25, и я смогу заметить "красный флаг" во время свидания.

Издание Business Insider пишет, что многие на первые свидания приходят в пабы и бары, ведь там непринужденная обстановка, где можно выпить, перекусить и узнать друг друга получше.

Бармен отметил, что часто видит, в каком плачевное состоянии бывают свидания - люди, кажется, забыли, что значит произвести хорошее, честное впечатление.

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Он назвал пять тревожных сигналов на первом свидании:

подталкивают к употреблению алкоголя;

неподобающий наряд;

не разделяет счет;

постоянно смотрит в телефон;

высмеивают за сделанный выбор.

Бармен отметил, что если свидание пошло не по плану и вам нужна помощь, то всегда можно обратиться за помощью к персоналу заведения. Он заверил, что зачастую персонал идет на встречу и поможет в случае такой необходимости, поэтому призывает не стесняться, ведь иначе можно попасть не просто в неприятную ситуацию, но и в опасную для здоровья и жизни.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 10 вопросов, которые нельзя задавать на первом свидании, если вы хотите, чтобы у вас было второе свидание с этим человеком.

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