Таких людей нелегко распознать с своем окружении.

Разобраться в особенностях человеческих взаимоотношений может оказаться непросто. Возможно, ваш новый знакомый казался совершенно нормальным, но когда вы узнали его поближе, что-то пошло не так.

Hack Spirit рассказал о малозаметных признаках того, что вы, возможно, общаетесь с человеком, у которого действительно нет совести.

1) Им не хватает сочувствия и эмпатии

Вы можете оказаться в ситуации, когда этот человек просто не может или не хочет понять вашу точку зрения или эмоции. Если они кажутся безразличными к вашей боли или радости, это может быть не случай эмоциональной отстраненности или отчужденности. Возможно, вы имеете дело с человеком, которому действительно не хватает совести.

Видео дня

2) Они никогда не чувствуют вины или раскаяния.

Когда кто-то, кажется, никогда не чувствует вины за свои действия, независимо от того, насколько сильно он причиняет боль другим, это больше, чем просто толстокожесть.

3) Они могут быть очаровательными, но это поверхностно.

Такие люди как будто могут носить маску обаяния и харизмы, идеально созданную для того, чтобы привлекать и манипулировать. Их обаяние заключается не в искренней связи, а в манипуляциях.

4) Они никогда не берут на себя ответственность

Психологи утверждают, что люди, лишенные совести, часто имеют сильную тенденцию избегать ответственности за свои действия. Когда что-то идет не так, они оправдываются или даже искажают факты в соответствии со своим повествованием и никогда не берут вину на себя.

5) Они мастера манипуляции.

Постоянная потребность контролировать и манипулировать ситуациями и людьми - не просто признак помешанности на контроле. Это тревожный сигнал человека, который может быть лишен совести. Они манипулируют, чтобы служить своим интересам, практически не заботясь о влиянии на других.

6) У них грандиозное чувство собственного достоинства.

Такие люди часто хвастаются своими достижениями, преувеличивают свои способности и считают других неполноценными. Для них мир вращается вокруг их желаний и потребностей. Они считают себя выше других, и эта искаженная точка зрения часто освобождает их от моральных обязательств по отношению к другим.

7) У них есть история неудачных отношений.

Это является красным флагом, указывающим на то, что вы, возможно, имеете дело с человеком, у которого нет совести. Им не хватает эмоциональной глубины и сочувствия, необходимых для построения и поддержания значимых отношений.

8) Они не проявляют никаких признаков перемен.

Несмотря на неоднократные ошибки и обидное поведение, такие люди никогда не проявляют реального намерения или усилий измениться. Они не видят необходимости меняться, потому что не признают свое поведение вредным или неправильным. Отсутствие личностного роста и неспособность измениться — явный признак того, что вы, возможно, имеете дело с человеком, лишенным совести.

Вы не можете изменить человека, у которого нет совести, но вы можете изменить то, как вы с ним взаимодействуете. Все начинается с признания ситуации, установления четких границ и определения приоритетов вашего благополучия.

Ранее УНИАН рассказываал о топ-9 действенных способов нейтрализовать искусного манипулятора.

Вас также могут заинтересовать новости: