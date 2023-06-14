Оказывается, мужчины обращают внимание на мелочи, которыми женщины выдают свой истинный характер.

Пользователи Reddit рассказали, что может полностью "убить" симпатию к женщине. Некоторые поступки вызывают у них отвращение, после чего им уже не хочется думать об отношениях. На что действительно обращают внимание мужчины - читайте ниже.

Жестокость и плохое отношение к животным

Мужчины способны потерять весь интерес к женщине, если увидят, что она злая. Особенно это проявляется в том, как она относится к животным.

"Я был влюблен в девушку, когда был подростком... Она была 10 из 10. У нее был кот. Однажды она взбесилась, схватила кошку и швырнула ее в стену. Я мгновенно возненавидел ее", - признался один из комментаторов, который сразу же расстался с девушкой, а вскоре украл у нее кота.

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Надменность и хамское отношение к персоналу

Многие мужчины признали, что сразу же понимали характер женщины, когда отправлялись с ней в ресторан. Если она хамит официантам и требует к себе "особого" отношения, второго свидания точно не будет.

"Она была довольно холодной и интересной. На третьем свидании мы пошли в мой любимый ресторан, и она была груба с персоналом. Я был так смущен, что не только расстался с ней, но и вернулся в ресторан, чтобы извиниться. Работа в сфере обслуживания достаточно отстойная и без того, чтобы кто-то был настолько ужасным. Я немного злюсь и смущаюсь даже сейчас (год спустя), думая об этом ужасном свидании", - рассказал мужчина на Reddit.

Гигиена и порядок в доме

Оказывается, мужчины очень внимательны ко всем мелочам. Они заметят и грязные волосы, и неопрятный маникюр. А если от женщины будет плохо пахнуть, это напрочь "убьет" мужской интерес. Особое внимание мужчины уделяют тому, где и как живет их избранница. Хаос, грязь и антисанитария вынуждают мужчин сбегать, даже если дело дошло до интима.

"Она отвела меня к себе... Я воспользовался ее ванной. Абсолютно отвратительно! Нет душа, а грязная ванна была полна мусора. Где она купается? Потом, потому что я был немного пьян и все еще хотел заняться сексом, мы легли в ее постель. На ее простынях были окурки и пепел! Я ушел", - поделился печальным опытом один из комментаторов.

Напомним, ранее стало известно, почему мужчины на самом деле присылают дикпики.

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