Она была настолько невозмутимой, что поразила бойфренда.

Порой случается так, что во время секса люди могут кричать и произносить слова, которые редко говорят в обычной жизни. Но особенно шокирует, когда в момент близости человек произносит имя, и оно не ваше.

Такой историей поделился на Reddit парень, которому 19 лет. Он был сильно удивлен, когда в самый важный момент его девушка прокричала мужское имя, и оно принадлежало другому.

Его сильно шокировала "отмазка" избранницы. Она невозмутимо заявила, что услышала это имя по телевизору. И когда собиралась прокричать имя бойфренда, "случайно" все перепутала.

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"Это случилось около часа назад, и она простонала другое имя, которое не было моим. Я действительно не знаю, что чувствовать, что говорить и что делать... Я перестал заниматься сексом и просто лежал. Я действительно не знаю, что делать", - поделился неприятной историей парень.

Реакция сети

Пользователи поддержали парня. Они дают ему советы и делятся своим опытом. Оказалось, такое случалось со многими людьми. Порой это было максимально странно.

"Да, мой бывший муж пару раз стонал имя своей сестры во время нашего интима... Всегда было отличное оправдание. К сожалению, таких совпадений было много", - призналась одна женщина.

Некоторые пользователи убеждают парня, что в этой ситуации нет ничего страшного. Они написали, что подобное якобы может случиться с каждым.

"Это могла быть случайность, простая и очень тупая случайность. Поговори с ней, не спеши уходить", - отметил один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто не пытался утешить парня. Такие комментаторы признали, что подобная ситуация - явный намек на измену.

"Говорю как женщина. Если я стонала имя другого парня - я определенно не думала в этот момент о своем партнере. Мои мысли были с кем-то другим. У тебя есть все основания расстраиваться по этому поводу", - признала одна из комментаторш.

Напомним, ранее мужчины признались, что вызывает отвращение к женщинам и из-за чего они могут сбежать.

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