Эти вечнозеленые растения хорошо растут в украинском климате и не требуют сложного ухода.

Вечнозеленые растения будут уместны на любой клумбе. Они радуют глаз круглый год и украшают даже самый непримечательный сад. Из них можно создать замечательную живую изгородь. УНИАН назвал 7 самых неприхотливых вечнозеленых кустов, которые хорошо приживутся на украинской клумбе.

Юкка

Юкка - красивая экзотическая пальма с острыми листьями, которая украсит любой сад. Многие виды имеют красивые белые цветки, похожие на ландыши. Юкки - хорошие вечнозеленые кустарники для дачи, которые не требуют постоянного ухода. Главное - выбрать подходящее место для посадки. Это дерево любит солнце и не любит влагу, поэтому важно чтобы место хорошо освещалось и было на возвышенности.

В саду рекомендуется высаживать сорта юкка нитчатая и юкка сизая - они самые морозоустойчивые.

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Туя

Туи - очень популярные в Украине вечнозеленые растения для клумбы. Они выглядят очень нарядно. Их часто высаживают вдоль дорожек и как живую изгородь. Существуют как высокие, так и карликовые сорта, а также виды с разным цветом хвои. Выращивать их проще не семенами, а саженцами. Молодые туи нужно регулярно поливать и накрывать мешковиной на зиму, но взрослым такой тщательный уход не требуется.

Самшит

Симпатичный круглый самшит часто высаживают на бордюрах и у дорожек. Растение красиво само по себе, но его также можно обрезать до нужной формы. Хорошо переносит тень, но не любит засуху. Осенью его нужно замульчировать толстым слоем хвои, чтобы корни не замерзли. Листья самшита ядовиты - после прикасания к ним мойте руки.

Декоративная сосна

Вечнозеленые деревья сосны в Украине никого не удивят, но их декоративные виды станут хорошим украшением для сада. Обратите внимание на сорта сосны "Бонсай" (невысокая с искривленным стволом), "Мугус" (округлой формы с яркой хвоей), "Варелла" (невысокая с круглой кроной), "Винтер Голд" (с желтыми иголками). Сосны не прихотливы к условиям выращивания, но часто болеют. Поэтому стоит заранее запастись инсектицидами.

Аукуба японская

Аукубы японские - это симпатичные вечнозеленые кусты с красными ягодами и пятнистыми листьями. Растение ценится за свою неприхотливость - оно растет на любой почве, хорошо переносит засуху и загрязненный воздух. Не любят аукубы только сильного ветра, поэтому на зиму их лучше огородить.

Эрика

Любителям цветов стоит присмотреться к эрике. Это невысокое вечнозеленое растение, густо усеянное яркими цветами. Цвести они могут даже зимой, что смотрится невероятно красиво. Существует десятки сортов эрики, и каждый из них отличается по условиям роста и ухода. Самыми приспособленными к украинскому климату считаются травяная, крестолистная, сизая и гибридная эрика. Покупая растение, обязательно ознакомьтесь с информацией по уходу за ним.

Тис

Вечнозеленый тис - растение-долгожитель, которое может прожить тысячи лет. Это хвойное дерево с темно-зелеными иголками и крупными красными ягодами. Существуют разные по высоте и форме кроны виды тиса. Дерево хорошо переносит засуху и тень, но не любит загазованный воздух. Предпочитает рыхлые почвы. Обратите внимание, что все части тиса ядовиты, поэтому к нему лучше не подпускать детей и животных.

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