Своевременная посадка растений в грунт является залогом хорошо урожая летом.

Опытные садоводы давно определили для себя, когда высаживать помидоры на рассаду. Однако в этом вопросе не лишним будет свериться с актуальным лунным календарем, чтоб узнать, когда все-таки лучше всего это сделать.

Когда сеять помидоры на рассаду в 2025 году

Сроки посадки овощных культур в открытый грунт в основном зависят от климатических условий. Обычно рассаду томатов сеют за 6-8 недель до пересадки в огород.

Согласно лунному календарю, сеять среднеспелые помидоры на рассаду лучше всего до 28 января. Уже через два месяца рассада будет достаточно крепкой для "выхода во внешний мир", но лучше подождать до середины мая.

Видео дня

Более поздние сорта сеем на рассаду в первые две недели февраля, поскольку им для развития требуется более двух месяцев, около 70 дней. Высаживать их в грунт можно будет только в июне.

В целом плодородными днями считаются 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24, 27 февраля.

Теперь рассмотрим, как сажать помидоры на рассаду.

Как сеять помидоры на рассаду

Зная, когда сажать помидоры на рассаду, стоит тщательно рассмотреть сам процесс.

Для начала подберите хорошую почву и смешайте ее с перегноем, а затем разместите землю в контейнерах. Посадите семена и полейте их - почва всегда должна быть влажной, но не перенасыщайте ее водой.

Сами контейнеры лучше разместить на теплый подоконник, на котором много солнечного света. Чтоб семена выросли в рассаду, которая готова для посадки в открытый грунт, уйдет в среднем около 6-8 недель. Делать это стоит только тогда, когда уже не будет угрозы заморозков. Рассаду размещайте в грунте на расстоянии около полуметра друг от друга.

Ранее УНИАН рассказывал, как ускорить рост рассады народными средствами.

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