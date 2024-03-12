Узнайте, можно ли сажать пионы в апреле и как правильно это делать.

Раньше пионы высаживали только осенью, но современные технологии позволяют садоводам делать это и в начале огородного сезона. Однако важно понимать, как правильно сажать пионы, чтобы они цвели и радовали своим внешним видом. УНИАН выяснил несколько хитростей - запомните их и вы.

Когда лучше сажать пионы - осенью или весной

Опытные садоводы подробно рассказывают, почему нельзя сажать пионы весной. Всё дело в том, что устойчиво-теплые майские дни пагубно влияют на такие цветы. Корень пиона начнет отращивать надземные побеги в ущерб укоренению. В свою очередь молодые и сочные побеги начнут тянуть из корня последние жизненные силы, а подпитываться ему нечем - он не успел образовать молодые всасывающие корешки. Именно поэтому высаживать пионы нужно в апреле-мае, а не "дотягивать" до конца весны.

Если вы не знаете, когда сажать пионы весной - успейте сделать это, пока грунт слегка прохладный - от 2 до 7 градусов. При этом, он не должен быть промерзшим. Несмотря на то, что многие садоводы считают лучшим временем для огородных работ с пионами именно осень, весной тоже можно это сделать, если не пропустить оптимальные сроки.

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Как красиво посадить пионы - тонкости выбора

Дело в том, что пионы будут расти и радовать глаз, если вы внимательно подойдете к выбору саженцев. Вот несколько важных правил:

корневище должно быть крупным;

гниль и плесень отсутствуют;

корни на ощупь крепкие, не вялые, без наростов в форме узлов;

есть 2-3 почки ярко-красного или белого цвета у основания стебля на поверхности корня.

Качество саженца можно проверить прямо во время покупки - просто окуните корневище в воду. Если место среза матовое, то пионы хорошие, а если блестит, значит, подгнивает, просто пока что это незаметно.

Как сажать пионы весной - пошаговая инструкция

Каждый огородник должен знать, на какую глубину сажать пионы, ведь это чуть ли не самый важный фактор. Без его учета можно лишиться цветения растений. Предлагаем подробную инструкцию, как посадить пионы весной в открытый грунт:

в выбранном месте выкопать яму глубиной 20–25 см и шириной 30–35 см;

засыпать яму компостом до середины;

добавить 5 ст.л древесной золы и 3 ст.л суперфосфата;

засыпать сверху землю до краев и тщательно перемешать;

налить 5 л воды, дождаться, пока она впитается в землю;

распределить влажную землю так, чтобы в центре был холмик;

разместить корневище по центру холмика почками вверх;

аккуратно распределить руками тонкие длинные корни в грунте, направляя их вниз или в стороны;

засыпать лунку и корневище грунтом, не уплотняя пион руками;

полить саженец 1 л воды;

замульчировать грунтом или торфом.

Не переживайте о том, чем удобрить пионы весной - первые два года саженцы не нуждаются в дополнительных подкормках, они берут все полезные вещества из почвы. Поливать, однако, нужно регулярно - первые 3 дня ежедневно выливайте по 20 л воды под каждый куст, а потом до самой осени - с интервалом в 10-14 дней. Во время поливать важно отступать 15-20 см и не попадать на листья, чтобы не спровоцировать развитие грибка.

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