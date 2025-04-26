Всего несколько дней мая считаются удачными для посадки кукурузы.

Уже скоро у дачников наступит период, когда сажать кукурузу начнут на всех участках. Эта культура считается теплолюбивой, поэтому её сажают одной из последних. В холодной почве семена не прорастут.

Мы разобрались, в каком месяце сажать кукурузу принято в Украине, и какая схема посева самая оптимальная. Культура считается нетребовательной, и грамотная посадка - почти гарантия хорошего урожая.

Когда сажать кукурузу в открытый грунт

Некоторые дачники проверяют фазу Луны перед тем, как сажать кукурузу на даче. Посевной календарь считает удачными для посева такие дни:

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в мае : 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 число;

: 1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 число; в июне : 2, 6, 7-9, 12-14, 18, 25, 30 число.

Однако в первую очередь ориентируйтесь на погоду. Зерна можно сеять, если почва прогрелась хотя бы до +10°. Для этого температура воздуха не должна опускаться ниже +15°. Сеять кукурузу можно только после окончания ночных заморозков.

Поскольку в 2025 году в апреле ударил мороз, посев кукурузы рекомендуется перенести на май. В южных областях можно сажать семена в начале мая, а в северных - с середины месяца.

Как сажать кукурузу в открытый грунт

Перед тем, как сажать кукурузу, переберите и рассмотрите семена. Выбросьте те, что имеют черные пятна или следы гнили. Посевной материал можно прорастить, положив на пару дней на теплую мокрую ткань.

Для культуры важно хорошее освещение, поэтому участок лучше выбрать под открытым солнцем и на возвышенности. За 1-2 недели до посадки перекопайте участок, чтобы почва наполнилась кислородом.

Самое распространенное среди дачников мнение о том, на каком расстоянии сажать кукурузу, это примерно 50 см между рядами и 25 см между соседними растениями. Важно выращивать культуру не поодиночке, поскольку растения опыляют друг друга.

Сделайте лунки глубиной 5 см и полейте каждую водой. Выложите по 2-3 семечка и закопайте ямы. Слегка утрамбуйте почву и еще раз полейте. Когда примерно через 2 недели появятся первые ростки, оставьте в каждой лунке по одному самому сильному.

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