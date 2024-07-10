Летняя обрезка малины значительно повысит урожайность и укрепит иммунитет кустов.

Малина с большой благодарностью реагирует на своевременные обрезки. Если подстричь кусты летом, то они заметно оздоровятся и начнут лучше плодоносить. А само растение не будет тратить силы на рост лишних и больных веток. Зная, когда и как обрезать малину, можно собрать большой урожай ягод.

Когда обрезать малину - два важных срока

Летняя обрезка малины проводится примерно в середине июля, когда на кустах появляются спелые ягоды. Конечно, точный срок зависит от сорта - период плодоношения может быть раньше или позже.

Во второй раз кусты обрезают уже осенью для подготовки к зимовке. Эту обрезку проводят за несколько дней до начала морозов, чтобы перед заморозками раны успели зажить. Хороший срок - начало или середина октября.

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Как правильно обрезать малину в июле

В середине лета куст важно обрезать для лучшего доступа воздуха и солнечного света к ягодам. Большими садовыми ножницами отрежьте все засохшие, отмершие, пожелтевшие ветки и листья. Также удалите молодые саженцы, которые вырастают возле взрослого куста. Удобно делать это с помощью лопаты.

Чтобы увеличить урожайность малины и стимулировать рост плодоносящих веток, обрежьте верхушку куста на 5-7 сантиметров. Такую процедуру можно проводить на растениях высотой 1 метр и более. Так растение направит больше сил на рост боковых веток.

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