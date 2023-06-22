Зола - очень простое и эффективное средство, которое идеально подойдет для подкормки лука в июле.

Июль - период, когда цветение лука в самом разгаре. В это время как нельзя важна правильная подкормка этого обитателя вашей грядки. А как ухаживать за луком в июле, чтобы получить хороший урожай, подскажет УНИАН.

Обычно в время лук перестает наращивать зеленую массу, а головки достигают размера грецкого ореха. Но после этого луковицы могут перестать расти. Если не внести удобрения вовремя (или не угадать с их типом) можно на выходе получить крайне не впечатляющий результат - скудный урожай крошечных луковиц.

Какое удобрение любит лук - выбираем средство под сезон

При выборе того, чем подкормить многолетний лук, крайне важно ориентироваться на период роста этого растения. Основные правила удобрения лука таковы:

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Азотные удобрения лучше использовать с осторожностью, в начале вегетации растения (никак не при уходе за грядкой в июле).

Подкормку с фосфором и калием используют, когда образуются и растут луковицы (спустя 3-4 недели после первого этапа). Удобрения в луковые грядки вносят раз в 2 недели.

Средства с азотом (включая народные "зелья" с нашатырным спиртом) даже не рассматривайте в поисках того, чем подкормить лук для увеличения головки. Опытные огородники знают: их ни в коем случае не стоит использовать в период созревания головки, это просто убивает растение (лук будет созревать долго, а урожай впоследствии будет быстро портиться).

Лучший вариант, чем подкормить лук в домашних условиях

Подкормка лука золой - один из популярных способов увеличить урожай без особых денежных затрат. Если ищите простую и эффективную подкормку лука - для увеличения головки и урожайности - это средство однозначно вам подойдет.

В составе золы - такие нужные растению в июле калий и фосфор. Ее использование не займет у вас много сил и времени, но точно даст результат. Вариантов применения множество, один из простых: 200 граммов золы залить ведром кипятка и оставить настаиваться пару дней, а затем полить грядку. Всего это рекомендуется делать два-три раза за сезон.

Лук перестают поливать за пару недель до того, как начинается сбор урожая. Последнюю подкормку золой лучше сделать в это время - уже без использования воды.

Зола будет полезна и для других культур, правда, не для всех. Подробнее о том, чем вредна зола и за что огородники любят это универсальное удобрение, УНИАН уже рассказывал ранее.

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