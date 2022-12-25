Песня в исполнении воинов зазвучала по-новому.

Украинские защитники невероятно мощно исполнили легендарный "Щедрик", находясь на линии фронта. В кадре воины улыбаются, несмотря на тяжелые условиях, в которых они находятся.

Данное видео воины сняли в канун Рождества и отметили, что в этот светлый праздник принято собираться семьями за одним столом. Они верят, что вскоре наступит наша победа и мы вместе отпразднуем Рождество и не только.

"Мы - воины 67 ОМБР, скелет которой составляют бойцы Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют. Чтобы хоть на мгновение почувствовать тепло Рождества, мы спели традиционную рождественскую песню "Щедрик". Мы уверены в нашей победе и верим, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине", - говорится в описании под видео на странице 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса в Facebook.

Видео дня

Реакция сети на "Щедрик" от воинов ВСУ

"Господи, спаси и защити наших защитников и дай им сил и терпения. Возвращайтесь живыми домой"

"Пусть благодать будет с вами, родные наши защитники!"

"С Рождеством Христовым, родные. Любим, гордимся, молимся, ждем дома с победой"

"Искренне поздравляем мужественных защитников с Рождеством! Спасибо за пожелания!"

"Вы лучшие"

Напомним, ранее Сергей Бабкин выпустил рождественскую песню в коллаборации с Хосе Фелисиано.

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