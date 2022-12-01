Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Впервые в истории "Евровидения" украинцы смогут выбирать представителя на международный песенный конкурс через мобильное приложение. Такая возможность появится в "Дие". Вот как это прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

"В этом году активно цифровизируем традиции "Евровидения". Есть классные результаты. В мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели Евровидение в "Дие". А уже в октябре полмиллиона граждан выбрали тройку жюри Нацотбора в приложении. Двигаемся дальше. Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле".

Отметим, финал Нацотбора на Евровидение состоится 17 декабря в Киеве. Для безопасности всех участников и судей было принято решение провести мероприятие в укрытии.

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"Несмотря на намерения России запугать и уничтожить все украинское, мы активно развиваем и цифровизируем культурную сферу. Ведь культура – ​​фундамент устойчивого гражданского общества", - добавил Федоров.

Евровидение-2023: что известно

Несмотря на то, что в этом году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, в следующем году конкурс принимает Великобритания. Это связано с тем, что на территории Украины нет достаточно безопасных условий для участников и гостей мероприятия.

Напомним, Тарас Тополя назвал свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора на Евровидение-2023.

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