Звезда заинтриговала сеть.

Украинская телеведущая Леся Никитюк не прекращает удивлять поклонников в сети. Несколько дней женщина не публиковала фото в инстаграме, однако сегодня снова вышла на связь. Она выложила фото с круассаном и кофе и добавила интирующую подпись, в которой намекнула о вероятных изменениях.

"Друзья, причина моего отсутствия в Инстаграме скоро будет решена. Просто делала несколько пластических "операций"... Все, как всегда " - написала Леся.

Впоследствии она все же открыла интригу и объяснила, какие именно это были "операции". Оказалось, что их было 3.

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"Пластическая операция" №1: удаление негативных мыслей. В этом мне помогли книги и ТМ (медитация) каждый день. Я ненавижу читать. Я читаю по 2 абзаца и засыпаю. Но не в этот раз", - написала Никитюк.

Она добавила, что за неделю ей удалось интегрировать в жизнь эту полезную привычку и теперь Леся читает по 20 страниц 2 раза в день.

Следующей была "операция" по увеличению доходов и уменьшению расходов, отметила Леся. Она написала, что старается больше экономить сейчас, но вообще не любит экономить на себе.

Третья "операция" была связана с психологией.

"Пластическая операция" №3: Повышение самооценки. Я красивая, я умная, я стройная, все в жизни складывается наилучшим образом для меня. Повторяйте мантру эту каждый день, 3 раза перед зеркалом (только про себя, а не про меня)" - написала телеведущая.

Напомним, недавно Никитюк порадовала поклонников новой соблазнительной фотографией на стульчике, где она эротично задирает свою длинную ножку. Леся подписала снимок так: "Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки". Тогда кадр активно обсуждали подписчики и писали комплименты ее стройным ногам.

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