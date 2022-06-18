Столица Украины очень живописная и фотогеничная, поэтому здесь снимали множество известных роликов.

Недавно стало известно, что известная всему миру автомобильная торговая марка Mercedes выпустила рекламу, снятую в Киеве. В ролике засветился корпус Института журналистики и Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. По этому случаю мы решили вспомнить, в каких еще видеоработах засветилась украинская столица.

Netta - Bassa Sabbaba

Израильская исполнительница Нетта Бразилай, которая прославилась во многом благодаря победе на Евровидения, летом 2018 года посетила Киев для съемок в рекламе Coca Cola. Певица осталась под приятным впечатлением от местных красот, поэтому решила снимать клип.

Так, видеоработа на песню "Bassa Sabbaba" была отснята на фоне видов библиотеки Вернадского и Дарницкого моста, а также многоэтажек на Позняках.

Twenty one pilots - Nico and the Niners

Американская музыкальная группа, которая прославилась на весь мир, показала в своем клипе один из корпусов того же КНУ.

Ролик набрал почти 100 миллионов просмотров. Уверены, секрет успеха - это именно киевские пейзажи.

Paolo Nutini - Iron Sky

Шотландский музыкант Паоло Нутини для съемок клипа на одну из его самых известных песен решил поехать на Троещину и не прогадал. Видеоработа стала настоящим произведением искусства. На YouTube его короткий фильм-клип посмотрели практически три миллиона пользователей.

Hurts - Wings, Beautigul Ones

Известная британская группа еще в 2015 году показала в своем клипе местные красоты. Удивительно, но и этих артистов привлекла Троещина. Несмотря на то, что в целом видеоработа получилась мрачноватой, стиль музыкального коллектива просматривается очень даже хорошо.

К слову, у них же есть клип на песню "Beautigul Ones", в котором также есть моменты, снятые в Украине.

Эд Ширан - 2step

Недавняя премьера песни и клипа британского исполнителя наделала шумихи. Снимал он клип в Киеве еще до войны, но вот выпустил видеоработу уже после полномасштабного вторжения. Именно поэтому, глядя на кадры, некоторые испытывали огромную ностальгию по родным местам.

Напомним, Alyona Alyona и Jerry Heil представили чувственную песню "Чому?".

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