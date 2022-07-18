Американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS посвятили песню.
Автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о "Байрактаре".
Клип на песню он опубликовал на своем YouTube-канале.
"HIMARS – знакомьтесь, наш новый побратим", – написал он в подписи к видео.
В песне же поется:
"Із Америки приїхав
Наш надійний побратим
Познайомтеся із ним – HIMARS!
В росіян зі ср*ки дим".
Напомним, на днях представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма:
"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск".