Автором нового хита стал Тарас Боровок.

Американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS посвятили песню.

Автором нового хита стал Тарас Боровок, до этого уже написавший известную песню о "Байрактаре".

Клип на песню он опубликовал на своем YouTube-канале.

"HIMARS – знакомьтесь, наш новый побратим", – написал он в подписи к видео.

В песне же поется:

"Із Америки приїхав

Наш надійний побратим

Познайомтеся із ним – HIMARS!

В росіян зі ср*ки дим".

Напомним, на днях представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма:

"На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск".

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