Пока в Европе и в Украине приветствуют Kalush Orchestra, в России не довольны результатами Евровидения 2022.

Европейские и украинские политики поздравили Украину с победой на Евровидении 2022.

В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что победа Украины - это "яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу".

Также он добавил, что гордится выступлением представителя Британии Sam Ryder: "Он блестяще представлял Великобританию сегодня вечером".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствуя Kalush Orchestra и Украину с победой отметила, что они покорили сердца.

"Ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу во всем мире. ЕС с вами", - написала фон дер Ляйен.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель также поздравил Kalush Orchestra и Украину с победой. "Да здравствует музыка! Да здравствует Европа! Слава Украине", - написал он.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в своем поздравлении пожелал, чтобы "в следующем году Евровидение проходило в Киеве в свободной и соборной Украине".

"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейцы с нетерпением ждут Евровидение в следующем году в Украине.

Британская писательница, автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг была немногословной:

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поблагодарил Kalush Orchestra за эту важную победу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил благодаря украинской группе Kalush Orchestra "родное слово услышали во всем мире".

"Поздравляем вас, ребята, со всей страной! Сегодняшняя победа важна для украинцев, ведь каждый такой успех вдохновляет и дает нам веру в еще одну победу, которую мы обязательно скоро получим. Слава Украине", - написал Шмыгаль.

Поздравление с победой оставил и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Спасибо за победу на Евровидении. Все будет Украина", - подчеркнул он в Telegram.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что это одна из первых побед, а самая большая ждет Украину впереди.

"Kalush Orchestra, вы крутые! Смелость - это быть украинцем. Это не упускать ни одной возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир! Приглашаем на Евровидение-2023 в Украину", - отметил Ткаченко.

А вот в России не довольны результатами Евровидения 2022.

В частности, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов раскритиковал победу Украины. "На Евровидении победила политика, боты и накрутка. Украина - новый BLM", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в этом году на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение 2022 победу одержала украинская группа Kalush Orchestra.

Еще в первом полуфинале конкурса представители нашей страны взорвали сцену, и заставили весь зал аплодировать стоя.

Вас также могут заинтересовать новости: