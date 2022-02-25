Ее участие может нанести ущерб репутации конкурса.

Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в "Евровидении" в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Участие России, в свете войны в Украине, нанесет ущерб репутации конкурса, говорится в заявлении.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия заявила, что не отправит своего участника на конкурс, если в нем будет участвовать Россия. Также против участия России выступила Швеция.

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