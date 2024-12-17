Артистка произвела фурор в сети новым звучанием песни.

Большинство украинских звезд начали переводить свои хиты на государственный язык после начала полномасштабного вторжения. Известная украинская артистка Наталья Могилевская не стала исключением. Певица представила новую версию своего русскоязычного трека.

На своем YouTube-канале исполнительница выпустила переведенную композицию "Я танцевала", которую давно исполняет на своих концертах вживую. Пока что звезда презентовала лишь студийную версию песни, а вот выйдет ли новый клип на трек - пока неизвестно.

Как известно, русскоязычная композиция, которая вышла в 2017 году, была связана с возвращением Натальи в шоу "Танцы со звездами". Тогда песня быстро стала популярной среди украинцев. К слову, сейчас на музыкальном видео первой версии хита уже почти 28 миллионов просмотров.

В комментариях под треком фанаты знаменитости засыпали ее комплиментами и словами благодарности за премьеру украиноязычной версии. Поклонники Могилевской пишут, что песня зазвучала еще лучше на государственном языке:

"Наконец-то дождались!"

"Наташа, спасибо за песню. Я недавно слушала, и думала как бы хорошо было, чтобы она была на украинском языке, и тут премьера. Опять захотелось на твой концерт"

"Наконец-то, я эту песню очень ждала. Наташа, спасибо, что вы есть!"

"Лучше оригинала"

"Одна из моих самых любимых песен из твоего репертуара"

"Премьера, которую вы так ждали! Спасибо за все ваши комментарии, очень радуюсь. Приятно до слез!" - написала Наталья в своем Instagram в день премьеры.

Напомним, ранее Наталья Могилевская очаровала сеть клипом на песню "Мені казали". Исполнительница спела о любви, которая помогает справиться с любыми трудностями в жизни.

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