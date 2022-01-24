24 января Суспільне объявило финалистов национального отбора на масштабный песенный конкурс Евровидение 2022. Всего было 284 заявки от артистов, но в лонг-лист попали только восемь кандидатов.
"Мы выбрали очень сбалансированный состав: как с точки зрения музыки, так и с потенциала исполнителей к телевизионному шоу. Будет что посмотреть, и будет что послушать", - сказал член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.
Продюсер Алексей Гончаренко отметил, что восьмерка финалистов очень мощная. Все участники имеют сценический опыт и профессиональные клипы.
"По меньшей мере, трое-четверо - это уже молодые звезды, которых знает и любит страна. А то, что это не какие-то большие звезды, мне кажется, даже хорошо, потому что и это как миссия отборочного конкурса, который сделал звездами и Alyosha, и Go_A", - добавил Гончаренко.
Читайте такжеАлина Паш получила европейскую музыкальную премию MME Awards 2022Кто прошел в финал нацотбора:
- Alina Pash "Тени забытых предков"
- Cloudless "All be alright"
- Kalush Orchestra "Stefania"
- Laud "Head Under Water"
- Michael Soul "Demons"
- Our Atlantic "Моя Любовь"
- Roxolana "GIRLZZZZ"
- Wellboy "Nozzy Bossy"
Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00. А сам конкурс пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.