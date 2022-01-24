В финал прошли восемь артистов.

24 января Суспільне объявило финалистов национального отбора на масштабный песенный конкурс Евровидение 2022. Всего было 284 заявки от артистов, но в лонг-лист попали только восемь кандидатов.

"Мы выбрали очень сбалансированный состав: как с точки зрения музыки, так и с потенциала исполнителей к телевизионному шоу. Будет что посмотреть, и будет что послушать", - сказал член правления Суспільного Ярослав Лодыгин.

Продюсер Алексей Гончаренко отметил, что восьмерка финалистов очень мощная. Все участники имеют сценический опыт и профессиональные клипы.

"По меньшей мере, трое-четверо - это уже молодые звезды, которых знает и любит страна. А то, что это не какие-то большие звезды, мне кажется, даже хорошо, потому что и это как миссия отборочного конкурса, который сделал звездами и Alyosha, и Go_A", - добавил Гончаренко.

Читайте также Алина Паш получила европейскую музыкальную премию MME Awards 2022 Кто прошел в финал нацотбора:

Alina Pash "Тени забытых предков" Cloudless "All be alright" Kalush Orchestra "Stefania" Laud "Head Under Water" Michael Soul "Demons" Our Atlantic "Моя Любовь" Roxolana "GIRLZZZZ" Wellboy "Nozzy Bossy"

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00. А сам конкурс пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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