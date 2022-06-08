Подобная ситуация уже происходила ранее.

В Москве взломали информационные системы издательского дома "Коммерсант". В результате на радио "Коммерсант FM" по кругу крутились украинские антивоенные песни, в том числе и гимн нашей страны.

Об этом сообщает "МК".

По данным издания, москвичи несколько часов наслаждались гимном Украины, повстанческой песней "Ой, у лузі червона калина" и песней "Нам не нужна война" российской группы "Ногу свело!".

Напомним, ранее подобная ситуация уже происходила на трех радиостанциях Санкт-Петербурга.

"На трех питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) больше двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", – поделился новостью журналист Роман Супер.

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