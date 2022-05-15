Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выиграл нынешнее Евровидение.

Итальянская рок-группа Måneskin, которая была победителем песенного конкурса Евровидение в 2021 году, поздравила украинскую группу Kalush Orchestra с нынешней победой на конкурсе.

Об этом говорится в официальном сообщении группы Måneskin в Twitter.

"Да, Украина! Kalush Orchestra - любовь. Это значит даже больше, чем хорошо заслуженная победа! В темные времена музыка всегда способна принести свет и сблизить всех. Спасибо Вам, Евровидение", - отметили участники группы Måneskin.

Как известно, в субботу, 14 мая состоялся большой финал песенного конкурса Евровидение-2022, участие в котором принимали 25 музыкальных исполнителей и коллективов из 25 стран.

По итогам голосования общей зрительской аудитории и национальных жюри украинская музыкальная группа Kalush Orchestra получил суммарно наибольшее количество голосов и выиграла конкурс.

Украинская группа набрала 631 голос. На втором месте британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man" получил 466 голосов.

В следующем году Украина будет в третий раз принимать этот музыкальный конкурс.

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