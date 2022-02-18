Клип сняла украинка Таня Муиньо.

Британская группа Foals представила новый клип на песню "2am", режиссером которого стала известная украинка Таня Муиньо.

В ролике можно увидеть как солист группы Яннис Филиппакис попадает в разноцветный лабиринт и там исполняет свой новый хит. Интересно, что клип был снят в Киеве. Впрочем, это не единственная зарубежная группа, которая приезжает в столицу Украины ради съемок.

"Спасибо замечательным танцорам, хореографам, сценографам и всем, кто создал это видео", – говорится в описании под клипом.

Отметим, режиссером клипа выступила Таня Муиньо. Клипмейкер известна своей работой над клипами популярных исполнителей: Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA и другие. В 2019 году Таня стала режиссёром клипа американской певицы Кэти Перри.

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