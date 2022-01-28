Представители певца соответствующий судебный иск пока никак не комментируют.

32-летнего американского певца Криса Брауна обвинили в изнасиловании. Жертва подала на музыканта в суд с иском в 20 миллионов долларов.

Девушку, которая готова судиться с Брауном, зовут Джейн Доу, она профессиональный хореограф, танцовщица, модель и музыкант. Об этом сообщает издание TMZ.

Девушка утверждает, что Крис увидел ее по телефону подруги, с которой она общалась по FaceTimе, и пригласил ее на вечеринку на яхту рэпера P.Diddy в Майами.

По словам Доу, когда она прибыла туда накануне Нового года, 30 декабря 2020 года, музыкант предложил ей выпить и провел на кухню. В судебных документах девушка утверждает, что на кухне Крис вручил ей чашку со смешанным напитком, и они начали разговаривать.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеПо ее словам, после того, как музыкант обновил напиток в ее чашке во второй раз, она начала чувствовать "внезапное необъяснимое изменение в сознании". Согласно иску, девушка утверждает, что она также чувствовала себя "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать".

Жертва утверждает, что пыталась остановить певца, который склонял ее к интимной связи, но он упорствовал и изнасиловал ее, а на следующий день в переписке потребовал, чтобы она приняла таблетку экстренной контрацепции.

Девушка предъявляет Крису иск о возмещении ущерба в размере 20 миллионов долларов из-за "серьезных эмоциональных переживаний".

Ее адвокаты отмечают, что девушка не сообщила о предполагаемом изнасиловании в полицию, потому что была студенткой, растерялась и не знала, как поступить в такой ситуации.

Представители певца данный иск пока никак не комментируют.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст находится под следствием по обвинению в преступных побоях в Лос-Анджелесе.

44-летний исполнитель предположительно вступил в ссору, которая переросла в драку около 3 часов утра по местному времени в четверг. Конфликт произошел из-за того, что фанат попросил у Уэста автограф.

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