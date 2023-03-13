Группа TVORCHI будет выступать в финале вокального конкурса.

До Евровидения-2023 осталось совсем немного времени - оно состоится в середине мая в Ливерпуле. Несмотря на то, что проводить его будут в Великобритании, организовано оно от имени Украины.

Согласно результатам Нацотбора, нашу страну в этом году представит музыкальный коллектив TVORCHI. Артисты с композицией "Heart Of Steel" выступят в финале под номером 19. Об этом стало известно на жеребьевке, которую провели во время встречи глав делегаций стран-участниц.

Евровидение-2023: что известно

TVORCHI поедут в Ливерпуль с песней "Heart of Steel". Как рассказали сами артисты, это песня о сильных украинцах и их "сердцах из стали". Согласно правилам конкурса, представители страны-победительницы прошлого года выступают сразу в финале. Среди ведущих мероприятия будет Юлия Санина.

Отметим, что 9 марта артисты представили обновленную версию конкурсной композиции. Туда TVORCHI добавили строчки на украинском языке.

Согласно прогнозам букмекеров, сейчас вероятность победы Украины на Евровидении-2023 составляет меньше 15%.

TVORCHI - "Heart of Steel": обновленная версия

Напомним, недавно группа TVORCHI пожаловалась на проблемы с выездом за границу, из-за которых участие в Евровидении под угрозой.

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