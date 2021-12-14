Оргкомитет музыкальной премии YUNA-2022 объявил номинантов в 16 категориях.

14 декабря стало известно, кто из украинских артистов будет бороться за премию YUNA-2022. На награды претендуют работы исполнителей, выпущенных в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

Номинанты премии YUNA-2022:

Лучший исполнитель

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тина Король

Лучшая поп-группа

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

БЕZ Обмежень

Бумбокс

Океан Эльзы

СКАЙ

Лучшая песня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

Мята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на иностранном языке

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать / JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Лучший альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The HARDKISS

Красное вино – NK

Лучший видеоклип

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

SHUM – Go_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать / JOMO – MONATIK

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Любила – Саша Чемеров и Бумбокс

Місто весни – Океан Эльзы и Один в каноэ

Поруч – KAZKA и Алексеев

Почему – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Алексеев

Открытие года

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихийная акустика

Лучший электронный хит

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Лицом к лицу – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH и Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH и Кристина Соловой

Лучший эстрадный хит

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко

Зимня казка – DZIDZIO

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов

Не сдерживай взгляд – Ирина Билык

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

Лучшая песня к фильму

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")

По-ла-ла – Dakh Daughters и София Байбакова ("Виктор Робот")

Сыновья Украины – Марина Маковой ("Мать Апостолов")

В тот день – Злата Огневич ("Пульс")

Хочу еще – СКАЙ ("Все будет OK")

Отметим, на победу в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение этого периода выпустили минимум две новые песни.

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