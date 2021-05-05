Съемки фильма начнутся осенью.

Популярная актриса Томасин МакКензи снимется в байопике "Совершенство".

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Об этом сообщает Deadline.

Картина расскажет о гимнастке из США Керри Страг. Она в 1996 году принесла своей команде золото на Олимпиаде. Несмотря на травму лодыжки, она все же выступила на брусьях.

Режиссером фильма стала Оливия Уайлд. Известно, что съемки начнутся осенью. Сразу после того, как Уайлд закончит работу над своим вторым фильмом.

Отметим, Томасин Маккензи было суждено стать звездой экрана, ведь она родилась в семье актеров. Однако достигнуть карьерных высот девушке помогла не известная фамилия, а трудолюбие, природная харизма и талант перевоплощения.

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Автор: Диана Могилевич