Выход ленты планируется к 2026 году.

Британский актер Гарри Меллинг, который известен по роли Дадли Дурсли в фильмах о приключениях Гарри Поттера и сериалами "Ферзевый гамбит" и "Темные материи", сыграет в новом фильме российского режиссера.

Как сообщает издание Deadline, актер исполнит одну из главных ролей в ленте под названием "Варенье из бабочек". Ее срежиссирует 33-летний россиянин Кантемир Балагов, который в 2022 году осудил кровавую политику Кремля и выехал в США. Известно, что сценарий к будущему фильму он написал вместе с российской писательницей Марией Степновой.

Подробности о персонаже Меллинга пока держатся в тайне. Известно лишь, что действие фильма разворачивается на фоне черкесской общины Нью-Джерси и вращается вокруг подростка. Его отец и тетя руководят заведением, которое специализируется на черкесской кухне. Парень помогает с бизнесом и параллельно тренируется стать профессиональным борцом. Но в один момент его жизнь меняется и обстоятельства заставляют быстро повзрослеть.

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Кроме Гарри в ленте будут играть актеры Барри Кеоган и Райли Кио. Ее премьера должна состояться до 2026 года.

Напомним, ранее стало известно имя актера, который может появиться в третьей части "Дюны".

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