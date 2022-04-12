Поттероманы явно будут скучать по Рэдклиффу.

32-летний британский актер Дэниел Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры.

Об этом сообщает Empire.

Актер решил исполнить свою мечту - срежиссировать кино. Но Дэниел сразу предупредил, что это не будет автобиография.

"Есть у меня идея, по мотивам написанного мной. Надеюсь, смогу срежиссировать. Люди часто говорят: "Пиши о чем знаешь". Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом я писать не хочу. Но я нашел выход - написать о чем-то, связанном с киноиндустрией", - рассказал он.

Также он добавил, что полностью завершит актерскую карьеру только через полтора года, так как у него еще ранее были запланированы съемки.

Отметим, Дэниел Редклифф известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. В 2009 году был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия. Получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в киноискусство.

Напомним, ранее о завершении актерской карьеры объявил Джим Керри.

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