Славия и Дзидзьо были женаты 20 лет.

Украинские артисты Славия и Дзидзьо недавно ошарашили всю Украину заявлением о своем разводе. Еще некоторое время они публично выясняли отношения, показывали грязное белье и даже звучали намеки на неверность Михаила Хомы.

Но сейчас Славия считает, что их отношения с экс-мужем стали нежнее, чем были в последние годы совместной жизни. Поэтому она не исключает, что они снова могут сойтись.

"В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь, бывают разные периоды в жизни. Люди могут менять свои мысли, все в жизни возможно", - сказала Слава в программе "Звездный путь".

Читайте такжеЭллерт не устоял перед Мишиной в мини-платье (фото)Также она прокомментировала историю с певицей Олей Цибульской, которую некий период обвиняли в том, что именно она разрушила семью. По словам Славии, в жизни Дзидзьо и Оля не общаются так тесно, как говорят об этом на телевидении.

"На самом деле, они не общались все эти годы, так как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре держится с ним очень толерантно, только когда выходит на сцену, на камеру она позволяет себе все что попало. Он даже удивляется, как так может быть: "Она меня подставляет и делает такие вещи, что я не знаю, как реагировать", — добавила Слава.

Напомним, ранее Дзидзьо рассказал, как поделил имущество с экс-женой.

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Автор: Диана Могилевич