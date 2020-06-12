Появился полный трейлер третьего сезона сериала "Тьма" от Netflix (видео)

Действие сериала происходит в небольшом немецком городке, где исчезновение двух детей вскрывает двойную жизнь и множество тайн членов четырёх семей.

Netflix опубликовал большой трейлер заключительного сезона популярного научно-фантастического сериала "Тьма". Читайте такжеЭротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix (видео) Действие сериала происходит в небольшом немецком городке, где исчезновение двух детей вскрывает двойную жизнь и множество тайн членов четырёх семей. Третий сезон должен стать последним, завершив очень запутанную историю. Сериал станет доступен на Netflix уже 27 июня. Как сообщал УНИАН, появился трейлер нового украинского фильма "Крепость Хаджибей". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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