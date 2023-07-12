В украинский прокат приквел к роману "Чарли и шоколадная фабрика" выйдет 14 декабря 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер к музыкальному фэнтези "Вонка" (Wonka) с Тимоти Шаламе ("Дюна", "Не смотри вверх", "Французский вестник") в главной роли.

Лента, являющаяся приквелом к роману "Чарли и шоколадная фабрика", расскажет удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, фокусник и шоколатье стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня. Эта яркая и изобретательная кинопьеса познакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, полным идей и решительно настроенным менять мир кусочек за кусочком. Он докажет, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты.

Кроме Шаламе в фильме сыграли Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец"), Киген-Майкл Ки ("Парки и зоны отдыха", "Фарго"), Салли Хокинс ("Форма воды", "Приключения Паддингтона"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Подземелья и драконы"), Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин", "Джонни Инглиш") и другие.

Режиссером фильма выступил Пол Кинг, который до этого снял две части "Приключений Паддингтона".

В украинский прокат фильм "Вонка" выйдет 14 декабря 2023 года.

Отметим, что оригинальный детский фэнтезийный роман валлийского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" экранизировали дважды – в 1971 и 2005 годах. В первом случае уже взрослого Вонку сыграл американский комик Джин Уайлдер (и именно его образ впоследствии превратился в популярный мем Condescending Wonka), во втором – образ воплотил Джонни Депп в ленте Тима Бертона.

Как сообщал УНИАН, также в этом году в прокат должен выйти фильм "Дюна 2" с Тимоти Шаламе в главной роли.

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