В сценах после титров представят сразу двух новых супергероев Marvel.

4 ноября 2021 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Вечные" (Eternals) от Marvel, и многие кинозрителя задаются вопросом: есть ли сцена после титров.

Отвечаем: да, в конце фильма есть сцена после титров – и не одна, а даже две. Так что советуем вам не спешить покидать кинозал сразу перед началом титров, ведь обе сцены познакомят зрителей аж с двумя новыми супергероями Marvel, которые должны появиться в будущих проектах киновселенной, правда, пока неизвестно в каких.

ВНИМАНИЕ, ДАЛЬШЕ БУДУТ СПОЙЛЕРЫ, так что если хотите сохранить интригу, советуем вернуться к прочтению даного материала уже после просмотра фильма.

Итак, первая сцена после титров происходит на космическом корабле, на котором часть Вечных отправляется на поиски других Вечных в Космосе. Внезапно на корабль телепортируется подвыпивший Тролль Пип, пафосно анонсирующий появление брата Таноса – Эроса, также известного в комиксах как Звездный Лис. Его роль исполняет популярный британский певец и актер, участник бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлз.

По сюжету оригинальных комиксов, Эрос также родился на Титане, хотя относится к Вечным, и является противоположностью Таносу. В разные периоды он состоял в командах Вечных и Мстителей. Среди основных его способностей – долголетие, сверхчеловеческая сила, ловкость, способность летать, психический контроль над эмоциями других людей.

Вторая сцена после титров посвящена герою Кита Харрингтона – Дэйну Уитману. Напомним, перед тем, как Серси похищают, он говорит ей, что у него непростая семья и ему нужно кое-что ей рассказать. Однако он не успевает это сделать. Так вот в сцене после титров зрителям показывают Уитмана в кабинете перед большим сундуком. Он открывает его, а там лежит большой меч. За кадром раздается голос, спрашиваюший, готов ли он.

В оригинальных комиксах персонаж Дэйн Уитман известен также как один из потомственных Черных рыцарей, среди которых были как герои, так и злодеи. Среди основных его способностей – навыки фехтования и верховой езды, знания в физике и других науках, полет на крылатом коне. В разное время он входил в команды Мстителей, Защитников и героев по найму. К его основным союзникам относятся Мерлин, Доктор Стрэндж, Тор, Капитан Британия, Блэйд, Черная пантера и Серси, а к врагам – Чародейка, Канг Завоеватель, Дракула и Мефисто.

Кроме того, после второй сцены после титров указывается, что Вечные вернутся в будущих проектах.

Отметим, наш подробный обзор на фильм "Вечные" вы можете прочитать по ссылке.

С другими киносериальными новинками недели вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Автор: Марина Григоренко