Премьера трейлера "Аватар: Путь воды" состоится 6 мая 2022.

В сети показали кадры из фильма "Аватар 2". Всего было опубликовано 4 изображения. Вероятней всего, это кадры из трейлера, который уже показали журналистам. Официально трейлер к новой части знаменитого блокбастера выйдет 6 мая этого года.

Кадры опубликованы в Twitter "RPK_NEWS1".

Сообщается, что при создании фильма использовались специальные технологии для съемок под водой.

Из-за того, что технологии дорабатывались, процесс съемок затянулся на 6 лет. Еще на 2 года премьеру фильма перенесли из-за пандемии коронавируса.

Предполагаемый бюджет второго "Аватара" - 250 миллионов долларов. Вероятная дата выхода - 16 декабря 2022.

Напомним, украинку Ирину Целик взяли в жюри награды "Золотой глаз" Каннского кинофестиваля.

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