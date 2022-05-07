Майку Хагерти было 67 лет.

В США умер актер из легендарного сериала "Друзья". Майку Хагерти было 67 лет.

О смерти актера сообщается на официальной странице сериала "Друзья" в Instagram.

Актер сыграл в культовом сериале мистера Триггера, управляющего домом, где жили главные персонажи. Он часто снимался в смешных сценах и веселил зрителей.

"Семья "Друзей" оплакивает потерю Майка Хагерти, нашего собственного мистера Триггера. Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками. Вот и последний танец!", - указано в сообщении.

Актер Майк Хагерти: что о нем известно

Майк Хагерти - американский актер. Родился 10 мая в 1954 году. Считался мастером второстепенных ролей, которые особенно запоминались зрителям сериалов. Играл в ситкомах "Мартин", "Веселая компания", "Друзья", "Чудесные годы".

Также актер часто появлялся в "Шоу Джорджа Карлина". Хагерти был известен своими пышными усами и запоминающимся чикагским акцентом.

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