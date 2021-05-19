Ранее представителю нашей страны прогнозировали 8-е место.

Вчера, 18 мая, отгремел первый полуфинал Евровидения 2021. Представитель Украины группа Go_A «взорвала» сцену конкурса.

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И уже сегодня наша страна резко взлетела в рейтинге букмекеров. Об этом свидетельствуют ставки на сайте международного песенного конкурса.

Так, Украина поднялась с 8 места на 4-е. Напомним, зрители очень бурно отреагировали на выступление Go_A.

Кроме того, произошли изменения и в тройке фаворитов Евровидения 2021. Так, первое место сохранила Италия. На вторую строчку поднялась представительница Мальты. Третье место сейчас занимает Франция. В пятерке лидеров Исландия и Болгария.

Первый полуфинал Евровидения 2021

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение. Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа GO_A.

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Автор: Ольга Робейко