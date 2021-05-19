Go_A в финале / фото REUTERS

Вчера, 18 мая, отгремел первый полуфинал Евровидения 2021. Представитель Украины группа Go_A «взорвала» сцену конкурса.

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И уже сегодня наша страна резко взлетела в рейтинге букмекеров. Об этом свидетельствуют ставки на сайте международного песенного конкурса.

Так, Украина поднялась с 8 места на 4-е. Напомним, зрители очень бурно отреагировали на выступление Go_A.

Кроме того, произошли изменения и в тройке фаворитов Евровидения 2021. Так, первое место сохранила Италия. На вторую строчку поднялась представительница Мальты. Третье место сейчас занимает Франция. В пятерке лидеров Исландия и Болгария.

Первый полуфинал Евровидения 2021

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение. Свои номера показали представители 16 стран, но в финал прошли только десять. Среди прошедших в финал конкурса оказалась и украинская группа GO_A.

Певица из Словении Ана Соклич исполняет песню ''Amen'' Певица из Словении Ана Соклич исполняет песню "Amen" /  © Reuters
Манижа, представляющая Россию, выступила в Роттердаме с номером ''Russian Woman'' Манижа, представляющая Россию, выступила в Роттердаме с номером "Russian Woman" /  © Reuters
Tusse из Швеции и его песня ''Voices'' Tusse из Швеции и его песня "Voices" /  © Reuters
Далекая Австралия отправила на Евровидение певца Montaigne с композицией ''Technicolour'' Далекая Австралия отправила на Евровидение певца Montaigne с композицией "Technicolour" /  © Reuters
Васил из Северной Македонии исполняет во время первого полуфинала свою ''Here I Stand'' Васил из Северной Македонии исполняет во время первого полуфинала свою "Here I Stand" /  © Reuters
Ирландка Лесли Рой представила в первом полуфинале композицию ''10 Years'' Ирландка Лесли Рой представила в первом полуфинале композицию "10 Years"  /  © Reuters
Одним из самых ярких стало выступление киприотки Элены Цагрину с песней ''El Diablo'' Одним из самых ярких стало выступление киприотки Элены Цагрину с песней "El Diablo" /  © Reuters
Хорватию на Евровидении-2021 представила Albina с песней ''Tick-Tock'' Хорватию на Евровидении-2021 представила Albina с песней "Tick-Tock" /  © Reuters
Израильтянка Eden Alene и ее ''Set Me Free'' Израильтянка Eden Alene и ее "Set Me Free" /  © Reuters
ROXEN из Румынии спела песню ''Amnesia'' ROXEN из Румынии спела песню "Amnesia" /  © Reuters
Украинская группа Go_A и их песня ''Шум'' Украинская группа Go_A и их песня "Шум" /  © Reuters
От Мальты выступила Destiny с композицией ''Je Me Casse'' От Мальты выступила Destiny с композицией "Je Me Casse" /  © Reuters
TIX исполнил песню Fallen Angel TIX исполнил песню Fallen Angel /  © Reuters

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Автор: Ольга Робейко