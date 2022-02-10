Актер застрелил оператора в октябре 2021 года.

Известный голливудский актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после гибели оператора-украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом сообщает Fox News.

Актер принимает участие в съемках фильма "97 минут" в Великобритании.

Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе.

По данным источников, вероятнее всего, актер играет сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Читайте такжеАлек Болдуин впервые прокомментировал журналистам смерть украинки на съемках фильмаНапомним, 21 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" ранил двух человек, один из которых умер.

Оказалось, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Гатчинс. Ее доставили в больницу в Албукерке, но спасти ее не удалось.

Сообщалось, что съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

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