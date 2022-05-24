Четвертый фильм о Торе должен выйти в мировой прокат 8 июля 2022 года.

Вышел первый полноценный трейлер супергеройского фильма "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder), основанный на комиксах Marvel о Торе.

В новом ролике, опубликованном на YouTube-канале Marvel Entertainment, наконец показали главного антогониста фильма – Горра Убийцу богов, роль которого исполнит мастер перевоплощений Кристиан Бейл.

Отметим, суперзлодей Горр Убийца богов (Gorr the God Butcher) впервые появился в комиксе "Тор: Бог грома" №2 от Marvel в 2013 году в рамках перезапуска комиксов о Торе. В киновселенной Marvel персонаж появится впервые в фильме "Тор: Любовь и гром".

По легенде, Горр вырос на неизвестной пустынной планете, жители которой регулярно страдали из-за землетрясений, нехватки воды и нападения диких животных. Тем не менее, жители планеты слепо верили в богов, хотя те им никак не помогали. Горр потерял веру в богов, когда его мать, жена и дети умерли, за что он был изгнан из своего племени. Когда Горр узнал, что боги все же существуют, но не помогают нуждающимся, он поклялся убить всех богов.

Фильм "Тор: Любовь и гром" должен выйти в мировой прокат 8 июля 2022 года. Он станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel, прямым продолжением фильма фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а его действие будет разворачиваться после событий фильма "Мстители: Финал" (2019).

Как и в предыдущих фильмах, роль Тора исполнит Крис Хемсворт. После победы над Таносом бог Грома наконец приведет себя в форму, а также после многих лет разлуки встретится с бывшей возлюбленной Джейн Фостер (Натали Портман), появлявшейся в первых двух фильмах серии. Правда, теперь она предстанет в образе Могучего Тора – женской версии супергероя.

Также в фильме вновь появятся Тесса Томпсон, исполнившая роль Валькирии – королевы Нового Асгарда, и члены команды "Стражей Галактики": Питер Квилл / Звездный Лорд (Крис Прэтт), Мантис (Пом Клементьефф), Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Небула (Карен Гиллан) и другие.

Режиссером фильма стал Тайка Вайтити, до этого работавший над фильмом "Тор 3: Рагнарок", а также картинами "Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо" и сериалом "Мандалорец".

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