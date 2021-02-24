Также актеры фильма озвучили три варианта названия третьей части фильма.

Актеры фильма "Человек-паук" Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон показали в Instagram первые кадры третьей части.

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Кроме того, каждый из них написал свою версию названия третьей части. Холланд отметил, что фильм будет называться "Phone Home".

"Я так взволнован возможностью объявить название нового "Человека-паука". Не могу дождаться, когда вы узнаете, что мы задумали. С любовью из Атланты", - написал Холланд.

А вот Баталон представил другое название - "Home Wrecker". Вариант Зендаи отличается от двух предыдущих - "Home Slice".

"Мы очень рады сообщить название. Листайте вправо, чтобы увидеть громкий анонс. И вот еще эксклюзивный кадр - подарок от нас", - отметил Баталон.

Отметим, что премьера фильма запланирована на 17 декабря 2021 года.

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Автор: УНИАН