Премьера 3 сезона популярного сериала состоится 5 декабря 2022 года на HBO.

Вышел первый трейлер третьего и заключительного сезона фэнтези-сериала "Темные материи" (His Dark Materials), в которым одну из ролей вновь сыграет Джеймс Макэвой ("Люди Икс", "Сплит", "Оно 2", "Взрывная блондинка", "Грязь").

Также стало известно, что премьера сезона состоится 5 декабря 2022 года на HBO.

Всего сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по два в неделю.

Темные материи: что известно о сериале

Мировая премьера американско-британского сериала в жанре фэнтези "Темные материи" (His Dark Materials) состоялась в ноябре 2019 года на телеканалах BBC One и HBO. В ноябре-декабре 2020 года вышел второй сезон сериала, который сразу же после завершения был продлен на третий сезон, он станет последним. Оба сезона сериала получили положительные отзывы.

Сериал основан на одноименной трилогии Филипа Пулмана. События разорачиваются в мультиреальности и перемещаются из одного мира в другой. В центре сюжета – девочка-подросток Лира из параллельного нашему мира, которой, согласно пророчеству, предстоит изменить мир. С этого момента она отправляется в увлекательное и опасное путешествие по разным мирам, встречая на своем пути множество любопытных персонжей.

Главную роль в сериале исполняет Дафни Кин ("Логан", "Ана"). Также в сериале, помимо Джеймса Макэвоя, задействованы Рут Уилсон ("Лютер", "Как они бегут"), Рута Гедминтас ("Штамм", "Уличный кот по кличке Боб"), Амир Уилсон ("Письмо королю", "Таинственный сад") и другие.

Сценаристом сериала является Джек Торн, до этого работавший над сериалами "Молокососы", "Отбросы", "Это Англия '86", "Это Англия '88" и другими.

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