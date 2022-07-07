В украинский прокат фильм должен выйти 25 августа 2022 года.

Вышел официальный трейлер мистической драмы "Там, где поют раки" (Where the Crawdads Sing), снятой по мотивам одноименного мирового бестселлера Дели Оуэнс 2018 года, ставшего настоящей сенсацией.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 25 августа 2022 года.

В центре сюжета фильма – молодая девушка Кайя, которая долгие годы отпугивала жителей городка, живя среди бескрайних просторов Северной Каролины. Однажды всех жителей всколыхнуло ужасное событие – загадочное убийство местного парня, который имел близкие отношения с девушкой. Поэтому подозрение сразу пало на Кайю. Теперь героине придется не только найти свое место в мире, но и доказать непричастность к преступлению. Однако чем ближе будет разгадка, тем больше шокирующих тайн будет вырываться наружу.

Главную роль в фильме исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс, известная по главным ролям в сериалах "Война миров" и "Нормальные люди" (оба 2020 года) и успешному независимому триллеру "Свежатина" 2022 года.

Также в фильме снимались Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Малифисента: Повелительница тьмы"), Тейлор Джон Смит ("Острые предметы", "Воздушный бой"), Дэвид Стратерн ("Земля кочевников", "Аллея ужаса"), Гаррет Діллагант ("Дедвуд", "Скорая помощь") и другие.

Кстати, песню-саундтрек к фильму под названием Carolina написала поп-звезда Тейлор Свифт.

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