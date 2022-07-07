Вышел официальный трейлер мистической драмы "Там, где поют раки" (Where the Crawdads Sing), снятой по мотивам одноименного мирового бестселлера Дели Оуэнс 2018 года, ставшего настоящей сенсацией.
Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 25 августа 2022 года.
В центре сюжета фильма – молодая девушка Кайя, которая долгие годы отпугивала жителей городка, живя среди бескрайних просторов Северной Каролины. Однажды всех жителей всколыхнуло ужасное событие – загадочное убийство местного парня, который имел близкие отношения с девушкой. Поэтому подозрение сразу пало на Кайю. Теперь героине придется не только найти свое место в мире, но и доказать непричастность к преступлению. Однако чем ближе будет разгадка, тем больше шокирующих тайн будет вырываться наружу.
Главную роль в фильме исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс, известная по главным ролям в сериалах "Война миров" и "Нормальные люди" (оба 2020 года) и успешному независимому триллеру "Свежатина" 2022 года.
Также в фильме снимались Харрис Дикинсон ("Кингс Мен: Начало", "Малифисента: Повелительница тьмы"), Тейлор Джон Смит ("Острые предметы", "Воздушный бой"), Дэвид Стратерн ("Земля кочевников", "Аллея ужаса"), Гаррет Діллагант ("Дедвуд", "Скорая помощь") и другие.
Кстати, песню-саундтрек к фильму под названием Carolina написала поп-звезда Тейлор Свифт.
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