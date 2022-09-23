В украинский прокат фильм должен выйти 24 ноября 2022 года.

Вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Странный мир" (Strange World) от студии Walt Disney Animation Studios.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 24 ноября 2022 года.

Оригинальная приключенческая анимация "Странный мир" рассказывает историю о неизведанной земле и фантастических существах, которые ее населяют. Вскоре там начнется невероятное путешествие легендарной семьи исследователей Кладс. Семейство, однако, так сильно отличается от этого мира, что это может повлиять на их последнюю и самую важную миссию.

Режиссером фильма выступил Дон Холл, который до этого работал над мультфильмами "Город героев", "Рая и последний дракон" и "Моана".

В оригинальной версии анимационного фильма главных героев озвучили Джейк Джилленхол ("Спирит: Дикий мустанг", "Человек-паук: Вдали от дома", "Донни Дарко"), Деннис Куэйд ("Жизнь и цель собаки"), Люси Лью ("Основание", "Ангелы Чарли"), Алан Рэй Тьюдик ("Энканто: Мир магии", сериал "Постоялец из космоса"), Джабуки Янг-Уайт, Габриэль Юн и другие.

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