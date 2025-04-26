Режиссером ленты выступил Гарет Эванс.

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый фильм "Опустошение" ("Havoc"). Премьера картины, которая по жанру является боевиком и триллером, состоялась 25 апреля этого года. Главную роль в ленте сыграл знаменитый британский актер Том Харди, известный по картинам "Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры", "Легенда", "Веном" и другие.

Что известно о новой американо-британской экшн-ленте и как ее оценили критики - читайте дальше.

О чем новый триллер "Опустошение"

Том Харди перевоплотился в разочарованного жизнью детектива из Нью-Йорка. После провального дела о продаже наркотиков ему нужно разыскать пропавшего сына известного политика. Во время расследования он сталкивается с коррупцией, наркоторговцами и заговором против него. Главный герой Уолкер должен не только решить дело и остановить преступный синдикат, но и разобраться с демонами своего прошлого.

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Кроме британской звезды, к актерскому составу фильма также присоединились Джесси Мэй Ли, Джастин Корнвелл, Келин Сепульведа, Луис Гузман, Мишель Уотерсон, Санни Пан, Джим Цезарь, Кселия Мендес-Джонс, Йо Янн, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.

Снял новый боевик британский режиссер Гарет Эванс, наиболее известный по дилогии "Рейд" и сериалу "Банды Лондона".

Что пишут критики о фильме "Опустошение"

На Metacritic кинокритики оценили новый фильм в 59 баллов из 100 возможных. Такая оценка соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". На Rotten Tomatoes лента получила 67% положительных отзывов от экспертов. Они указали, что картина не отличается особым сценарием, но режиссер продемонстрировал свои умения в создании экшена. По мнению критиков, некоторые из сцен со стрельбой и драками даже могут оказаться одними из лучших в этом году.

На других сайтах оценки фильма были разными. "Опустошение" похвалили за выбор актеров и их игру, особенно отметили Харди. Однако указали, что сценарий был довольно банальным и полным жанровых клише.

"Плохой сценарий, неглубокие персонажи и достойная удивления актерская игра наводят на мысль, что Эвансу лучше было бы специализироваться на второй части или экшн-сериале большой франшизы, а не писать и режиссировать квазидраматический фильм", - говорится в обзоре на Variety.

"Каким бы ни был сюжет Эванса, каким бы расточительным ни было его отношение к некоторым персонажам, у него хорошо развит слух на ледяной гангстерский язык, и он не боится заставлять героев платить высокую цену за их раскаяние", - написали в IndieWire.

"Несмотря на первоклассный актерский состав и захватывающий экшн, который держит вас в напряжении, фильм Netflix не выдерживает критики из-за запутанной истории с хаотичным исполнением", - указали критики на Collider.

Напомним, ранее вышел новый криминальный сериал Гая Ричи. УНИАН рассказывал, что известно о "Гангстерленде" с Томом Харди, что о нем говорят критики и как снимали сериал. Премьера картины состоялась на Paramount+ 30 марта.

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