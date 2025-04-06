Эти картины точно оценят фанаты криминального жанра и историй об ограблениях, убийствах, преступниках.

Том Харди - известный британский актер, который покорил Голливуд и стал любимцем миллионов киноманов. Кинозвезда за время своей карьеры пробовал себя в разных амплуа. Харди часто снимался в криминальных лентах, где играл отрицательных персонажей, а также успел попробовать себя даже в творениях киновселенной Marvel.

В каждом фильме он демонстрировал свои умения, перевоплощаясь в разных персонажей и проживая роли на полную. Артист покорил сердца киноманов со всего мира своей харизмой и невероятным актерским талантом. УНИАН подготовил подборку лучших картин с Харди, которые должен увидеть каждый.

"Воин" (2011)

Актер сыграл бывшего солдата Томми, который возвращается домой с войны и начинает спортивную карьеру. Он становится бойцом смешанных единоборств. Это приводит к его конкуренции с братом, который также является спортсменом. У обоих братьев сложные отношения с отцом-алкоголиком, который когда-то был их тренером. Они отдельно готовятся к престижному турниру, не подозревая, что в конце концов им придется драться друг с другом. Мужчины участвуют в спортивных соревнованиях и становятся настоящими врагами на ринге.

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"Лок" (2013)

События ленты длятся всего одну ночь и почти полностью происходят в пределах внедорожника. По сюжету главный герой Иван Локк - успешный строительный менеджер. Он направляется из Бирмингема в Лондон на рождение своего ребенка, ведя серию телефонных разговоров, которые меняют его жизнь. Он пытается спасти свою карьеру, объяснить семье свою непростую ситуацию и поддержать жену, которая рожает ребенка. В процессе поездки он теряет работу, сталкивается с разочарованием родных, но остается верным своим принципам.

"Общак" (2014)

Экранизация произведения Денниса Лигейна рассказывает о Бобе Сагиновски, тихом бармене, который работает в заведении, используемом мафией для отмывания денег. Однажды бар грабят, что создает большие проблемы для Боба и его двоюродного брата Марва - бывшего владельца бара. Параллельно главный герой знакомится с женщиной Надей и влюбляется в нее. Но вскоре появляется бывший парень Нади - психопат Эрик Дидс, который начинает угрожать Бобу.

"Легенда" (2015)

Криминальная драма рассказывает историю братьев-близнецов Ронни и Реджи Крей, которых сыграл Харди. Они известные лондонские гангстеры 1960-х годов, которые возглавляют преступную группировку. Реджи - рациональный лидер, тогда как Ронни - нестабильный и у него есть проблемы с психикой. Вместе они выстраивают криминальную империю, охватывающую нелегальные казино, рэкет и связи с влиятельными людьми. Реджи пытается построить семью с любимой Фрэнсис, но их история заканчивается трагически.

"Веном" (2018, 2021, 2024)

Трилогия рассказывает о журналисте Эдди Броке и инопланетном симбиоте Веноме. Главный герой сливается с симбиотом, что придает ему сверхчеловеческие способности. Вместе они противостоят опасным экспериментам корпорации Life Foundation и другим симбиотам.

Во втором фильме серийный убийца Клетус Кэссиди становится носителем симбиота Карнажа, что превращает его в еще более опасного преступника. Эдди и Веном вынуждены объединить усилия, чтобы остановить Карнажа и его разрушительные планы.

В финальном фильме Эдди и Веном достигают полного взаимопонимания и становятся настоящими партнерами. Однако их спокойная жизнь нарушается, когда на Землю прибывают другие симбиоты, которые представляют угрозу для всего человечества. Эдди и Веном отправляются в опасное путешествие, чтобы защитить себя и мир от новых врагов.

Напомним, ранее вышел новый криминальный сериал Гая Ричи "Гангстерленд" с Томом Харди. Премьера картины состоялась на Paramount+ 30 марта. УНИАН рассказал, что о картине говорят критики, кто, кроме Харди, сыграл главные роли и когда завершится первый сезон.

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