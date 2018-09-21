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Netflix представил тизер третьего сезона «Сорвиголовы» и назвал дату его выхода (видео)

18:49, 21 сентября 2018
Мир
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Стала известна дата выхода третьего сезона "Сорвиголовы" / Instagram - daredevil

Согласно анонсу, новый сезон сериала выйдет уже 19 октября.

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Первый сезон «Сорвиголовы» вышел на Netflix в 2015 году. Сериал повествует о слепом борце с преступностью Мэтте Мердоке – днем он защищает права жителей как адвокат, а ночью выходит на улицы в качестве мстителя в маске.

«Сорвиголова» входит в кинематографическую вселенную Marvel.

Напомним, студия Marvel займется производством сериалов, главными героями которых станут такие второстепенные персонажи, как Локи и Алая Ведьма.

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Теги: #сериал#герои Marvel