Netflix представил тизер третьего сезона «Сорвиголовы» и назвал дату его выхода (видео)

Согласно анонсу, новый сезон сериала выйдет уже 19 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер третьего сезона сериала «Сорвиголова», созданного по мотивам комиксов Marvel.

Согласно анонсу, новый сезон сериала выйдет уже 19 октября.

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Первый сезон «Сорвиголовы» вышел на Netflix в 2015 году. Сериал повествует о слепом борце с преступностью Мэтте Мердоке – днем он защищает права жителей как адвокат, а ночью выходит на улицы в качестве мстителя в маске.

«Сорвиголова» входит в кинематографическую вселенную Marvel.

Напомним, студия Marvel займется производством сериалов, главными героями которых станут такие второстепенные персонажи, как Локи и Алая Ведьма.